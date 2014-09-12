На восьмиклассника в Петербурге рухнул щит с баскетбольным кольцом

На голову восьмиклассника в школе на проспекте Буденного в Петербурге рухнул щит с баскетбольным кольцом. Инцидент произошел на уроке физкультуры накануне.
По информации tg-канала "Mash на Мойке", мальчик стоял спиной к кольцу, и внезапно конструкция сорвалась со стены. Школьника задело по касательной, однако ему все же понадобилась помощь медиков. У ребенка зафиксировали ушибленную рану головы.
После случившегося родители мальчика написали обращение в онлайн-приемную СК РФ.
Ранее мы рассказывали о том, что в ДТП на Бабушкина пострадали водитель ВАЗ и пассажир-школьник.
Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)
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