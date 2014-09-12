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На восьмиклассника в Петербурге рухнул щит с баскетбольным кольцом
Сегодня, 11:55
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На восьмиклассника в Петербурге рухнул щит с баскетбольным кольцом

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У ребенка зафиксировали ушибленную рану головы.

На голову восьмиклассника в школе на проспекте Буденного в Петербурге рухнул щит с баскетбольным кольцом. Инцидент произошел на уроке физкультуры накануне. 

По информации tg-канала "Mash на Мойке", мальчик стоял спиной к кольцу, и внезапно конструкция сорвалась со стены. Школьника задело по касательной, однако ему все же понадобилась помощь медиков. У ребенка зафиксировали ушибленную рану головы. 

После случившегося родители мальчика написали обращение в онлайн-приемную СК РФ.

Ранее мы рассказывали о том, что в ДТП на Бабушкина пострадали водитель ВАЗ и пассажир-школьник. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: баскетбольное оборудование, пострадал школьник, проспект буденного
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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