В ДТП на Бабушкина пострадали водитель ВАЗ и пассажир-школьник

Водитель Chery выбрал небезопасную дистанцию и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "ВАЗом", который остановился для поворота налево.

Во вторник, 1 октября, в 06:45 утра на улице Бабушкина, дом 55 произошла авария с участием двух автомобилей. 35-летний водитель автомобиля марки Chery Tiggo 7 Pro совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ 2114", которым управлял 44-летний мужчина. Водитель Chery выбрал небезопасную дистанцию и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "ВАЗом", который остановился для поворота налево.

В результате аварии пострадал водитель "ВАЗа" (он находится в тяжелом состоянии) и 14-летний пассажир, у которого зафиксировано состояние средней степени тяжести. Оба они были доставлены в больницу. За 2024 год водитель Chery был привлечен к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения 14 раз.

По факту данного ДТП проводится проверка.

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Фото: Telegram / Петербургская полиция