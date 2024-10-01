Водитель Kia попал в жесткую аварию с переворотом в Колпино

В Колпино легковой автомобиль выехал на тротуар, врезался в ограждение и разделился на две части. Переднюю часть машины сильно повредило. Водитель, к счастью, отделался легким испугом. Информацию опубликовал Telegram-канал Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер.

На фотографиях видно, что авария произошла рядом с ЖК "Юттери". Очевидцы заметили мужчину, осматривающего место происшествия. Вероятно, это и был водитель.

Подробности ДТП неизвестны.