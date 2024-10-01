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Водитель Kia попал в жесткую аварию с переворотом в Колпино

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Водитель, к счастью, отделался легким испугом.

В Колпино легковой автомобиль выехал на тротуар, врезался в ограждение и разделился на две части. Переднюю часть машины сильно повредило. Водитель, к счастью, отделался легким испугом. Информацию опубликовал Telegram-канал Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер.

На фотографиях видно, что авария произошла рядом с ЖК "Юттери". Очевидцы заметили мужчину, осматривающего место происшествия. Вероятно, это и был водитель.

Подробности ДТП неизвестны.

Ранее мы сообщили о том, что на Пулковском шоссе полыхал автомобиль Peugeot.

Фото и видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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