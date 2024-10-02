Двух школьников увезли в реанимацию со школы на проспекте Буденного

На уроке девочке стало плохо, ей вызвали скорую помощь.

Двух школьников увезли в реанимацию с занятий из школы на проспекте Буденного. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Днём 27 февраля в детскую больницу из школы на проспекте Буденного поступили два пациента в тяжёлом состоянии: 12-летняя семиклассница и 15-летний ученик 9-го класса. Оба находятся в реанимации с токсическим действием неуточненного вещества.

Дети являются друзьями, обучаются в одной школе. В школу, согласно записям камер видеонаблюдения, они пришли вместе ко второму уроку. На уроке девочке стало плохо, ей вызвали скорую помощь. Около полудня в коридоре школы был найден спящим девятиклассник, он также был госпитализирован.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото: Piter.tv