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Двух школьников увезли в реанимацию со школы на проспекте Буденного
Сегодня, 8:32
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Двух школьников увезли в реанимацию со школы на проспекте Буденного

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На уроке девочке стало плохо, ей вызвали скорую помощь.

Двух школьников увезли в реанимацию с занятий из школы на проспекте Буденного. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Днём 27 февраля в детскую больницу из школы на проспекте Буденного поступили два пациента в тяжёлом состоянии: 12-летняя семиклассница и 15-летний ученик 9-го класса. Оба находятся в реанимации с токсическим действием неуточненного вещества.

Дети являются друзьями, обучаются в одной школе. В школу, согласно записям камер видеонаблюдения, они пришли вместе ко второму уроку. На уроке девочке стало плохо, ей вызвали скорую помощь. Около полудня в коридоре школы был найден спящим девятиклассник, он также был госпитализирован.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото: Piter.tv

Теги: проспект буденного
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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