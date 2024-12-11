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Перед судом предстанет водитель Volvo, сбивший пешехода на проспекте Буденного

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Ему вменяют ч. 1 ст. 264 УК РФ.

Прокуратура Красносельского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего горожанина. Ему вменяют ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), рассказали 10 февраля в надзорном ведомстве. 

В феврале 2024 года водитель автомобиля Volvo XC60 следовал по проспекту Буденного в направлении от проспекта Ветеранов в сторону Железнодорожной улицы. Мужчина сбил 28-летнюю девушку на пешеходном переходе. В результате пострадавшая получила тяжкие телесные повреждения.

Уголовное дело направили в Красносельский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу.

Ранее на Piter.TV: задержан водитель каршеринга, сбивший насмерть пенсионерку на улице Ушинского. 

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: дтп, прокуратура петербурга, проспект буденного
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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