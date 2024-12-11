Задержан водитель каршеринга, сбивший насмерть пенсионерку на улице Ушинского

Датчики машины показали, что парень двигался со скоростью 164 км/ч.

Полицейские Петербурга задержали виновника смертельного ДТП на улице Ушинского. Об этом сообщили в группе "Дорожный инспектор" во "ВКонтакте".

Напомним, вечером 5 февраля водитель каршеринга сбил пожилую женщину, предположительно, 75 лет, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Управлявший автомобилем скрылся с места аварии, пострадавшая скончалась в больнице от полученных травм.

Водителем оказался 18-летний местный житель, у него не было прав. По словам молодого человека, он испугался последствий происшествия.

Датчики машины показали, что парень двигался со скоростью 164 км/ч. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ.

Ранее мы рассказывали о том, что ДТП с женщиной и ребенком на Савушкина попало на видео.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор