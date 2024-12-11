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Задержан водитель каршеринга, сбивший насмерть пенсионерку на улице Ушинского
Сегодня, 8:58
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Задержан водитель каршеринга, сбивший насмерть пенсионерку на улице Ушинского

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Датчики машины показали, что парень двигался со скоростью 164 км/ч.

Полицейские Петербурга задержали виновника смертельного ДТП на улице Ушинского. Об этом сообщили в группе "Дорожный инспектор" во "ВКонтакте".

Напомним, вечером 5 февраля водитель каршеринга сбил пожилую женщину, предположительно, 75 лет, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Управлявший автомобилем скрылся с места аварии, пострадавшая скончалась в больнице от полученных травм. 

Водителем оказался 18-летний местный житель, у него не было прав. По словам молодого человека, он испугался последствий происшествия. 

Датчики машины показали, что парень двигался со скоростью 164 км/ч. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ. 

Ранее мы рассказывали о том, что ДТП с женщиной и ребенком на Савушкина попало на видео. 

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор 

Теги: смертельное дтп, улица ушинского
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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