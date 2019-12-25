Российские автобусы начнут перевозить пассажиров Пулково

Речь идет о модели автобуса, выпускаемой Нефтекамским автомобильным заводом, входящим в группу "КАМАЗ".

Автобус российского производства впервые будет использоваться для перевозки пассажиров в аэропорту Пулково. Речь идет о модели автобуса, выпускаемой Нефтекамским автомобильным заводом, входящим в группу "КАМАЗ".

Автобус "НЕФАЗ" 5299-40-52 будет проходить тестирование в петербургском аэропорту в течение двух месяцев. Пулково активно внедряет проекты, направленные на технологическую независимость аэропорта. В 2024 году было закуплено около 50-ти единиц техники отечественного производства.

Новый автобус является низкопольным. В салоне пол полностью ровный, отсутствуют ступени при входе, а для маломобильных граждан предусмотрена аппарель. Транспортное средство рассчитано на 111 пассажиров.

Ранее мы сообщили о том, что прямые рейсы в из Петербурга в Оман запустят в конце октября.

Фото: Telegram / Аэропорт Пулково