Прямые рейсы в из Петербурга в Оман запустят в конце октября

Предполагается, что будет запущено четыре рейса, чтобы в перспективе развить это направление и выйти на ежедневную частоту.

Прямые авиарейсы между Санкт-Петербургом и Маскатом, столицей Омана, планируется запустить в конце октября текущего года. Это связано с тем, что в осенне-зимний сезон спрос на полеты в Оман, как в теплую страну, потенциально выше, пояснила директор по авиационной коммерции компании "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС, оператор аэропорта Пулково) Асият Халваши.

Предполагается, что будет запущено четыре рейса, чтобы в перспективе развить это направление и выйти на ежедневную частоту. ВВСС ведет переговоры с авиакомпаниями Oman Air и Salam Air для запуска прямого авиасообщения.

Только загрузка этих четырех рейсов при идеальном варианте обеспечит пассажиропоток в количестве 75 тыс. человек, однако текущие цифры пока далеки от этой планки, добавила Халваши.

Сейчас Петербург и Оман связывают 15 еженедельных рейсов со стыковкой в Дубае и Абу-Даби, их выполняют авиакомпании Emirates, Etihad Airways и Flydubai. По данным ВВСС, пассажиропоток в обе стороны в прошлом году составил 8 тыс. человек. В этом году, согласно прогнозам оператора, показатель вырастет в 3,4 раза, до 27 тыс. пассажиров.

Ранее мы сообщили о том, что Россия предложила открыть авиарейсы из Петербурга в Туркмению.

Фото: Piter.TV