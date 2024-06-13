Россия предложила открыть авиарейсы из Петербурга в Туркмению

В настоящее время достигнуты доковидные показатели оформленных российских виз.

Россия выступила с инициативой о запуске авиарейсов из некоторых российских городов в Туркмению. Об этом сообщил посол РФ в Ашхабаде Иван Волынкин, пишет "Петербургский дневник".

Волынкин считает, что необходимо активизировать диалог относительно увеличения объемов пассажирских перевозок воздушным и морским транспортом. С российской стороны были предложены открытия авиасообщения с Петербургом, Екатеринбургом, Астраханью и Новосибирском, а также открытие морского круиза по Каспию.

Кроме того, посол РФ также подчеркнул, что в настоящее время достигнуты доковидные показатели оформленных российских виз.

Ранее мы сообщили о том, что "Аэрофлот" 1 июня запускает шаттлы на маршруте Петербург — Москва.

Фото: Piter.TV