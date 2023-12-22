"Аэрофлот" 1 июня запускает шаттлы на маршруте Петербург — Москва

Рейсы между Шереметьево и Пулково будут вылетать с интервалом от 15 минут, а из и во Внуково – от 30 минут.

"Аэрофлот" 1 июня запустит программу "Аэрофлот-Шаттл" на направлении Москва — Петербург — Москва. Рейсы между Шереметьево и Пулково будут вылетать с интервалом от 15 минут, а из и во Внуково – от 30 минут. Так, частота полетов в рамках новой услуги составит более 70 рейсов в день, сообщает пресс-служба авиакомпании 14 мая.

Кроме того, отмечается, что для удобства пассажиров "Аэрофлот" вводит новую гибкую тарифную группу "Эконом Шаттл" на этом же направлении. Тарифная группа без багажа дает туристам возможность "оперативно менять планы на путешествие и улететь раньше или позже времени, указанного в билете". Также получится бесплатно обменять билет на любой другой рейс под кодом "SU" между Шереметьево или Внуково и Петербургом в диапазоне 12 часов до и после времени первоначального рейса.

Изменить время вылета можно на стойке регистрации в аэропорту, а также в контакт-центре "Аэрофлота". Услуга доступна не ранее чем за 12 часов и не позже 40 минут до вылета первоначального рейса. Также пассажирам будет доступна возможность регистрации не позднее 30 минут до времени вылета. Пресс-служба авиакомпании "Аэрофлот"

Ранее мы рассказывали о том, что авиарейсы Петербург — Алматы запускают в июне.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)