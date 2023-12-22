Прокуратура проверит задержку рейса в Пулково из Петербурга в Москву

В зале ожидания аэропорта находятся 174 пассажира.

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия с самолетом в петербургском Пулково. Об этом 8 мая рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

По предварительным данным, при подготовке судна авиакомпании S7 Airlines к вылету в Москву обнаружили техническую неисправность. Самолет отбуксировали к месту стоянки. В зале ожидания аэропорта находятся 174 пассажира.

Транспортная прокуратура прокурату выяснит все обстоятельства, при наличии оснований примет меры реагирования. Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Накануне рейс авиакомпании "Победа", следующий по маршруту Петербург — Пермь, который должен был вылететь из Пулково, не смог отправиться в запланированное время. Отмечается, что возникли проблемы с двигателем.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)