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Прокуратура проверит задержку рейса в Пулково из Петербурга в Москву
Сегодня, 19:11
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Прокуратура проверит задержку рейса в Пулково из Петербурга в Москву

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В зале ожидания аэропорта находятся 174 пассажира.

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия с самолетом в петербургском Пулково. Об этом 8 мая рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

По предварительным данным, при подготовке судна авиакомпании S7 Airlines к вылету в Москву обнаружили техническую неисправность. Самолет отбуксировали к месту стоянки. В зале ожидания аэропорта находятся 174 пассажира. 

Транспортная прокуратура прокурату выяснит все обстоятельства, при наличии оснований примет меры реагирования.

Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры 

Накануне рейс авиакомпании "Победа", следующий по маршруту Петербург — Пермь, который должен был вылететь из Пулково, не смог отправиться в запланированное время. Отмечается, что возникли проблемы с двигателем. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: задержка рейса, рейс из петербурга в москву
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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