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Рейс из Стамбула в Петербург задержали до утра из-за шторма
Сегодня, 9:09
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Рейс из Стамбула в Петербург задержали до утра из-за шторма

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Турецкая сторона обеспечила комфортное ожидание для застрявших туристов.

Пассажиры рейса 6964 авиакомпании "Россия", который должен был вылететь из Стамбула в Пулково вечером 22 июля в 17:00, вынуждены оставаться в Турции. Как сообщает 78.ru, из-за сильного шторма и урагана над Босфором отправление борта перенесли на утро следующего дня — ориентировочно на 04:00.

Турецкая сторона обеспечила комфортное ожидание для застрявших туристов. По словам одной из пассажирок, рейс переносили дважды.  Сотрудники аэропорта любезно предоставили вход в бизнес-зал, обеспечили едой и водой. 

Вылет состоится сразу после того, как метеорологические условия в зоне пролета стабилизируются.

Ранее мы сообщили о том, что Азербайджан планирует возобновить прямые авиарейсы в Россию.

Фото: Piter.TV

Теги: задержка рейса, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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