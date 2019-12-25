Рейс из Стамбула в Петербург задержали до утра из-за шторма

Турецкая сторона обеспечила комфортное ожидание для застрявших туристов.

Пассажиры рейса 6964 авиакомпании "Россия", который должен был вылететь из Стамбула в Пулково вечером 22 июля в 17:00, вынуждены оставаться в Турции. Как сообщает 78.ru, из-за сильного шторма и урагана над Босфором отправление борта перенесли на утро следующего дня — ориентировочно на 04:00.

Турецкая сторона обеспечила комфортное ожидание для застрявших туристов. По словам одной из пассажирок, рейс переносили дважды. Сотрудники аэропорта любезно предоставили вход в бизнес-зал, обеспечили едой и водой.

Вылет состоится сразу после того, как метеорологические условия в зоне пролета стабилизируются.

Ранее мы сообщили о том, что Азербайджан планирует возобновить прямые авиарейсы в Россию.

Фото: Piter.TV