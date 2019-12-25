Азербайджан планирует возобновить прямые авиарейсы в Россию

Полеты из Баку в 10 российских городов были прекращены после крушения воздушного судна авиакомпании AZAL.

Прямые рейсы с Россией будут полностью восстановлены в ближайшее время. Об этом заявил глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с руководителем российского МИД Сергеем Лавровым..

По его словам, ожидается возобновление прямого авиасообщения в Россию по ряду направлений, куда распространялись ограничения крушения самолета AZAL в декабре 2024 года. Azerbaijan Airlines приостановила рейсы в 10 российских городов., в том числе Самару, Саратов и Нижний Новгород.

Также необходимость в прямых рейсах в РФ возникла на фоне предстоящей встречи вице-премьеров Азербайджана и России Шахина Мустафаева и Алексея Оверчука в сентябре.

В первых числах июля в аэропорту Пулково запустили регулярные рейсы авиакомпании AJet в турецкую столицу Анкару. Также с 17 июля из Санкт-Петербурга откроют прямое авиасообщение в Абхазию.

Фото: Piter.TV