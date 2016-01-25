Из Петербурга в Анкару впервые запущены прямые рейсы

В петербургском аэропорту Пулково прошла церемония запуска регулярных рейсов авиакомпании AJet в Анкару. Прямое сообщение с древней столицей Турции открыто впервые.
Время в полете составляет 4 часа, рейсы будут выполнять до пяти раз в неделю.
Анкара – это не просто новый город на карте полетов Пулково. Мы видим реальный запрос со стороны пассажиров: только за первое полугодие турпоток в Турцию вырос на 11%.
Асият Халваши, директор по авиационной коммерции компании "Воздушные ворота Северной столицы"
Отмечается, что это направление станет важным шагом в развитии туристических и деловых связей между городами.
Ранее мы рассказывали о том, что Пулково объяснил пассажирам, как получить справку для возврата денег за отмененный рейс.
Фото: Piter.TV
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