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Из Петербурга в Анкару впервые запущены прямые рейсы
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Из Петербурга в Анкару впервые запущены прямые рейсы

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Время в полете составляет 4 часа, рейсы будут выполнять до пяти раз в неделю.

В петербургском аэропорту Пулково прошла церемония запуска регулярных рейсов авиакомпании AJet в Анкару. Прямое сообщение с древней столицей Турции открыто впервые. 

Время в полете составляет 4 часа, рейсы будут выполнять до пяти раз в неделю. 

Анкара – это не просто новый город на карте полетов Пулково. Мы видим реальный запрос со стороны пассажиров: только за первое полугодие турпоток в Турцию вырос на 11%.

Асият Халваши, директор по авиационной коммерции компании "Воздушные ворота Северной столицы" 

Отмечается, что это направление станет важным шагом в развитии туристических и деловых связей между городами. 

Ранее мы рассказывали о том, что Пулково объяснил пассажирам, как получить справку для возврата денег за отмененный рейс. 

Фото: Piter.TV 

Теги: пулково, турция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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