Из Петербурга в Анкару впервые запущены прямые рейсы

Время в полете составляет 4 часа, рейсы будут выполнять до пяти раз в неделю.

В петербургском аэропорту Пулково прошла церемония запуска регулярных рейсов авиакомпании AJet в Анкару. Прямое сообщение с древней столицей Турции открыто впервые.

Время в полете составляет 4 часа, рейсы будут выполнять до пяти раз в неделю.

Анкара – это не просто новый город на карте полетов Пулково. Мы видим реальный запрос со стороны пассажиров: только за первое полугодие турпоток в Турцию вырос на 11%. Асият Халваши, директор по авиационной коммерции компании "Воздушные ворота Северной столицы"

Отмечается, что это направление станет важным шагом в развитии туристических и деловых связей между городами.

Ранее мы рассказывали о том, что Пулково объяснил пассажирам, как получить справку для возврата денег за отмененный рейс.

Фото: Piter.TV