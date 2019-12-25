Пулково объяснил пассажирам, как получить справку для возврата денег за отмененный рейс

Для оформления справки пассажирам необходимо составить заявление в свободной форме.

Аэропорт Пулково опубликовал официальный порядок получения справки, подтверждающей отмену или задержку рейса. Данный документ необходим пассажирам для подачи заявления на возврат денежных средств за неиспользованный авиабилет у авиаперевозчика.

Для оформления справки пассажирам необходимо составить заявление в свободной форме на имя заместителя генерального директора – главного операционного директора ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" Павла Кушниренко.

В тексте заявления следует указать фамилию, имя и отчество пассажира, дату и номер рейса, контактный телефон и адрес электронной почты для получения документа. Подписанное заявление с датой заполнения можно отправить через форму обратной связи на официальном сайте аэропорта. Готовая справка будет направлена заявителю на указанный адрес электронной почты после обработки обращения.

Ранее мы сообщили о том, что суд обязал Аэрофлот выплатить петербуржцу почти 49 тысяч рублей за отмену рейса.

Фото: Piter.TV