Задержка самолета "Победы" из Петербург в Пермь составила пять часов

Пассажирам было объявлено, что возникли проблемы с двигателем.

Рейс ДР 1569 авиакомпании "Победа", следующий по маршруту "Санкт-Петербург — Пермь", , который должен был вылететь из Пулково в ночь на понедельник, 6 мая, не смог отправиться в запланированное время.

Как сообщает "Ъ-Прикамье", пассажирам было объявлено, что возникли проблемы с двигателем: их попросили ожидать проведения ремонтных работ в здании аэропорта.

Согласно расписанию, самолет должен был приземлиться в Перми в 4:55 утра, однако в настоящее время в расписании Большого Савино указано, что время прибытия перенесено на 10:00.

Ранее мы сообщили о том, что проводится доследственная проверка по факту аварийной посадки самолета в аэропорту Пулково.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)