Проводится доследственная проверка по факту аварийной посадки самолета в аэропорту Пулково

Самолёт следовал маршрутом "Калининград – Москва".

Следователем организована доследственная проверка по факту аварийной посадки самолета в аэропорту Пулково. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Следователями Ленинградского следственного отдела на транспорте проводится доследственная проверка по факту аварийной посадки воздушного судна по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ.

Во вторник, 16 апреля, поступило сообщение о том, что самолёт, следовавший маршрутом "Калининград – Москва", запросил аварийную посадку в связи с технической неисправностью в аэропорту Пулково в Петербурге. На борту воздушного судна находилось 188 пассажиров и 8 членов экипажа. Самолет приземлился, никто не пострадал.

Ранее стало известно, что авиакомпании получат субсидии из бюджета Петербурга.

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Фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России