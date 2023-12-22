Авиакомпании получат субсидии из бюджета Петербурга

Это субсидии для поддержки и развития региональных воздушных перевозок.

Комитет по транспорту Петербурга в рамках государственной финансовой поддержки организаций воздушного транспорта объявил конкурсный отбор среди авиаперевозчиков на предоставление в 2024 году из городского бюджета субсидий для поддержки и развития региональных воздушных перевозок.

На предоставление субсидий выделено более 168 млн рублей, заявки принимаются до 3 мая включительно, сообщили в Комитете по транспорту.

Субсидирование авиакомпаний осуществляется на безвозмездной и безвозвратной основе. Цель – поддержка перевозчиков и возмещение им недополученных доходов, возникших в отчетном периоде.

В прошлом году бюджетные субсидии в размере почти 90 млн рублей получили 4 авиакомпании: ПАО "Аэрофлот – российские авиалинии", АО "Авиакомпания АЗИМУТ", ООО "Авиакомпания "Икар", ООО "Северный ветер".

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Фото: Piter.tv