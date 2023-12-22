Пьяный мужчина пытался пройти на взлетную полосу в Пулково

Хулиган застрял в колючей проволоке.

Выпивший мужчина пытался попасть на взлетную полосу в Пулково, но застрял в колючей проволоке. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Раньше всех. Петербург".

Хулигана нашли сотрудники аэропорта во время патрулирования. Они увидели висящего на заборе человека и вызвали правоохранителей. На место случившегося прибыли полицейские и сотрудники скорой помощи. Отмечается, что серьезных травм нарушитель не получил, однако теперь ему грозят проблемы с законом. Подробности уточняются.

Ранее мы рассказывали, что в Коммунаре мужчина стрелял из ружья в полицейского. Сотрудник правоохранительных органов не пострадал.

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Фото: Piter.tv