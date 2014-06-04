Нетрезвый водитель наехал в Пулково на пешехода

Он предстанет перед судом.

Нетрезвый водитель наехал в аэропорту на пешехода. Он предстанет перед Московским районным судом. Об этом рассказали в районной прокуратуре.

По версии следствия, 12 сентября 2023 года 48-летний водитель автомобиля KIA K5, находясь в состоянии опьянения, ошибочно заехал на территорию зоны прилетов аэропорта "Пулково" через проезд, предназначенный для движения автобусов и такси. При попытке выехать при движении задним ходом обвиняемый наехал на пешехода.

В результате 61-летнему потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью.

Ранее в Петербурге был задержан нетрезвый водитель, опрокинувший свою машину, пытаясь скрыться от ДПС.

Фото: Piter.tv