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Нетрезвый водитель наехал в Пулково на пешехода
Сегодня, 13:06
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Нетрезвый водитель наехал в Пулково на пешехода

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Он предстанет перед судом.

Нетрезвый водитель наехал в аэропорту на пешехода. Он предстанет перед Московским районным судом. Об этом рассказали в районной прокуратуре. 

По версии следствия, 12 сентября 2023 года 48-летний водитель автомобиля KIA K5, находясь в состоянии опьянения, ошибочно заехал на территорию зоны прилетов аэропорта "Пулково" через проезд, предназначенный для движения автобусов и такси. При попытке выехать при движении задним ходом обвиняемый наехал на пешехода.

В результате 61-летнему потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью.

Ранее в Петербурге был задержан нетрезвый водитель, опрокинувший свою машину, пытаясь скрыться от ДПС.

Фото: Piter.tv

Теги: пешеход, пулково, пьяный водитель
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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