В Петербурге с погоней задержали нетрезвого водителя

Полицейскими было организованно преследование нарушителя.

Полиция Красногвардейского района задержала нетрезвого водителя, который проигнорировал требование об остановке. Подробности рассказали в региональном МВД.

У дома 40 по проспекту Энергетиков нарядом Госавтоинспекции была предпринята попытка остановки автомобиля марки Лада, однако водитель требований полицейских об остановке не выполнил.

Полицейскими было организованно преследование нарушителя. На неоднократные требования сотрудников полиции об остановке лихач не реагировал, а продолжал движение, создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения.

За рулем Лады в состоянии алкогольного опьянения находился 47-летний петербуржец. В его отношении составлен административный протокол. Также возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). Ранее петербуржец уже привлекался по статье 12.8.1 КоАП РФ.

Ранее нетрезвый водитель разбил пять машин на Гатчинском шоссе.

Видео: МВД