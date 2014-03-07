Нетрезвый водитель разбил пять машин на Гатчинском шоссе

Его задержал наряд Росгвардии.

На Гатчинском шоссе в Петербурге 12 июля нетрезвый водитель разбил несколько припаркованных во дворе автомобилей. Мужчина попытался сбежать с места происшествия, рассказали в tg-канале "Дорожный Контроль СПБ | ЛО".

От действий неадеквата пострадали пять машин. Отмечается, что его задержал наряд Росгвардии, который находился на маршруте патрулирования неподалеку.

Также, по словам владельца разбитого авто, по округу в заявке есть еще машины. Детали произошедшего уточняются.

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Фото: Telegram / Дорожный Контроль СПБ | ЛО