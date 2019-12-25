Инновационные технологии для аэродромных покрытий внедрят в Пулково

Эксперты предприятия примут участие в разработке решений по ремонту технологических дорог контролируемой территории аэропорта.

Управляющая аэропортом Пулково компания ООО "Воздушные ворота Северной столицы" и АО "Асфальтобетонный завод №1" достигли соглашения о сотрудничестве в области внедрения инновационных технологий для аэродромных покрытий. Как сообщили "Ъ-СПб" в пресс-службе Пулково, эксперты предприятия примут участие в разработке решений по ремонту технологических дорог контролируемой территории аэропорта.

В свою очередь, специалисты технической дирекции и аэродромной службы ВВСС займутся изучением особенностей производства асфальта и посетят самую крупную в Петербурге испытательную лабораторию, где разрабатываются смеси и проводится контроль качества.

Представители петербургского аэропорта подчеркнули, что благодаря совместной работе со специалистами Асфальтобетонного завода №1 планируется внедрить новые технологии, повысить качество технического надзора за ремонтом перронов, рулежных дорожек и взлетно-посадочных полос.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге огласили приговор мужчине, который сообщил о бомбе в Пулково.

Фото: Piter.TV