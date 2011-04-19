В Петербурге огласили приговор мужчине, который сообщил о бомбе в Пулково

Инцидент произошел 6 мая, когда пассажира не пустили на рейс. В ответ на это он решил проявить агрессию и выбрал необычный метод.

В Петербурге мужчину осудили за то, что он намеренно сообщил о терроризме на объекте социальной инфраструктуры. Об этом информирует Объединенная пресс-служба судов города.

Инцидент произошел 6 мая, когда пассажира не пустили на рейс. В ответ на это он решил проявить агрессию и выбрал необычный метод. Находясь на территории аэропорта Пулково, из хулиганских побуждений, у борта самолета с направлением "Санкт-Петербург – Москва", не допущенный к полету, он сообщил инспектору бригады быстрого реагирования о наличии у него взрывного устройства.

Мужчина вызвал панику, утверждая, что в его ручной клади спрятана бомба. Однако при проверке его багажа никаких взрывных веществ не обнаружили. В судебном заседании обвиняемый признал свою вину и попросил рассмотреть дело в упрощенном порядке, что позволяет ускорить процесс. В результате суд назначил ему условный срок наказания на три года.

Фото: Piter.TV