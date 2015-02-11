Пулково работает штатно на фоне глобального IT-сбоя

Росавиация также сообщила, что воздушный транспорт России, его авиакомпании и аэропорты функционируют в штатном режиме, полеты осуществляются по расписанию.

Технический сбой, который произошел в аэропортах по всему миру, не повлиял на работу аэропорта Пулково в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Северной столицы.

В пресс-службе подчеркнули, что стабильная работа информационных систем аэропорта обеспечивается благодаря использованию отечественных решений, включая те, которые разработаны самим аэропортом. Рейсы на прилет и вылет выполняются согласно расписанию.

Росавиация также сообщила, что воздушный транспорт России, его авиакомпании и аэропорты функционируют в штатном режиме, полеты осуществляются по расписанию.

Ранее сообщалось о технических проблемах, возникших в аэропортах по всему миру. Три крупные американские авиакомпании — Delta, United и American Airlines — временно приостановили полеты из-за проблем со связью.

Ранее мы сообщили о том, что пассажир авиакомпании Smartavia открыл аварийный люк в самолете в Пулково.

Фото: Piter.TV