Пассажир авиакомпании Smartavia открыл аварийный люк в самолете в Пулково

Инцидент произошел в самолете рейса Петербург — Архангельск.

Пассажир самолета авиакомпании Smartavia, который задержали в аэропорту Пулково, открыл аварийный люк из-за сильной жары в салоне. Об этом 17 июля пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Инцидент произошел в самолете рейса Петербург — Архангельск. Вылет должен был состояться в 13:40, однако его задержали. По информации пресс-службы Северо-Западной транспортной прокуратуры, температура воздуха на борту превышала установленные требования.

Мужчина не выдержал духоты и открыл люк для того, чтобы проветрить салон. Бортпроводники вызвали полицейских.

Архангельская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, исполнение законодательства о безопасности полетов и соблюдение прав пассажиров, при наличии оснований примет меры реагирования. Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Ранее мы рассказывали о том, что авиарейс из Петербурга в Тбилиси задержали на семь часов.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)