Авиарейс из Петербурга в Тбилиси задержали на семь часов

Также известно, что рейс переносят каждые полчаса.

Рейс авиакомпании "Азимут" из Петербурга в Тбилиси задержали на почти семь часов. Самолет должен был отправиться в город назначения в 10:30.

По информации "Фонтанки", предполагаемого времени вылета сейчас нет. Пассажиры находятся в неведении уже более шести-восьми часов. Представители перевозчика перед путешественниками не объяснились.

При этом, по словам пассажирки, самолет виден из окна петербургского аэропорта, а питание приходится покупать на свои средства. Также известно, что рейс переносят каждые полчаса.

Нам сказали, что по посадочному талону дают напитки (спустя два часа задержки), на деле оказалось, что по посадочному в баре есть 100 рублей, а вода стоит минимум 190 рублей, не говоря уже про сок и прочие напитки. Так же и с горячим питанием – по талону выделяется 400 рублей, порция же пельменей от 630 рублей. Пассажирка задержанного рейса в Тбилиси

Ранее на Piter.TV: рейс из Петербурга в Анталью задержали на восемь часов.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)