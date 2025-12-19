  1. Главная
В аэропорту Калининграда задержаны более 20 рейсов из-за непогоды
Сегодня, 12:18
Один рейс из Калининграда в Москву отменили.

В аэропорту "Храброво" в Калининграде задержаны более 20 рейсов из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

По данным онлайн-табло "Храброво". Утром были задержаны на вылет и прилет 27 рейсов. Также сообщается про отмену утреннего рейса из Калининграда в Москву.

Причиной задержек и отмены стал туман. О нем сообщали в региональном ГУМЧС. Утром 8 января ожидался туман при видимости 500-100 метров.

В пресс-службе "Храброво" пассажиров попросили заранее уточнять статус своего рейса перед отправлением в аэропорт, чтобы не столкнуться с неудобствами.

Ранее мы сообщали, что утром 4 января в Пулково задержали несколько рейсов.

Фото: Piter.tv

