Пассажиры самолета из Петербурга в Калининград застряли в Пулково на сутки

Пассажиры рейса 283D из Петербурга в Калининград застряли в аэропорту Пулково на сутки. Самолет несколько раз отправлялся в путь, но возвращался, что связано с погодными условиями, пишет 30 декабря "Бриф24".

Изначально перелет был запланирован на 29 декабря, повторное отправление назначили на 09:00 сегодня. Однако рейс отложили на 15:15.

Кроме того, задержки наблюдались из Калининграда, Алматы, Красноярска, Нижнего Новгорода, Стамбула, Москвы, Саратова, Кирова, Самары, Калининграда, Минеральных Вод, Уфы, Казани, Дубая, Сыктывкара, Антальи и Екатеринбурга.

Фото: Piter.TV