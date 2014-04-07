  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пассажиры самолета из Петербурга в Калининград застряли в Пулково на сутки
Сегодня, 17:07
115
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Пассажиры самолета из Петербурга в Калининград застряли в Пулково на сутки

0 0

Изначально перелет был запланирован на 29 декабря.

Пассажиры рейса 283D из Петербурга в Калининград застряли в аэропорту Пулково на сутки. Самолет несколько раз отправлялся в путь, но возвращался, что связано с погодными условиями, пишет 30 декабря "Бриф24"

Изначально перелет был запланирован на 29 декабря, повторное отправление назначили на 09:00 сегодня. Однако рейс отложили на 15:15. 

Кроме того, задержки наблюдались из Калининграда, Алматы, Красноярска, Нижнего Новгорода, Стамбула, Москвы, Саратова, Кирова, Самары, Калининграда, Минеральных Вод, Уфы, Казани, Дубая, Сыктывкара, Антальи и Екатеринбурга. 

Ранее мы рассказывали о том, что транспортная полиция раскрыла кражу наушников за 40 тыс. рублей в Пулково. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). 

Фото: Piter.TV 

Теги: задержка рейса, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии