Транспортная полиция раскрыла кражу наушников за 40 тыс. рублей в Пулково
Сегодня, 10:46
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

Транспортные полицейские Петербурга раскрыли кражу наушников в аэропорту Пулково. Сумма ущерба составила 40 тыс. рублей. 

По данным УТ МВД России по СЗФО, в дежурную часть с заявлением о пропаже устройства обратился 31-летний житель Свердловской области. На месте происшествия утерянную вещь не нашли. Мужчина, ожидая посадку на рейс в Псков, оставил ее на скамейке. Через некоторое время гаджет заприметила и забрала 23-летняя девушка из Пермского края. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемой избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. 

Ранее мы рассказывали о том, что иностранку ждет выдворение из РФ за пьяный дебош в Пулково. 

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО 

