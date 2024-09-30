  1. Главная
Иностранку ждет выдворение из РФ за пьяный дебош в Пулково
Сегодня, 13:06
Транспортные полицейские Петербурга привлекли мигрантку к административной ответственности. Она устроила дебош в аэропорту Пулково, сообщили в УТ МВД России по СЗФО. 

Уточняется, что 30-летняя женщина находилась на территории воздушной гавани в состоянии алкогольного опьянения. Иностранка собиралась отправиться на родину. Злоумышленница оказала сопротивление правоохранителям во время задержания, а также не стала проходить медицинское освидетельствование. 

Правонарушительница привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.3 и ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ. Ее поместили в Центр временного содержания иностранцев с последующим выдворением за пределы страны и запретом на въезд сроком до 5 лет. 

Ранее мы рассказывали о том, что подростковый дебош на Васильевском острове обернулся уголовным делом. 

Фото: Piter.TV 

