Иностранку ждет выдворение из РФ за пьяный дебош в Пулково

Транспортные полицейские Петербурга привлекли мигрантку к административной ответственности. Она устроила дебош в аэропорту Пулково, сообщили в УТ МВД России по СЗФО.

Уточняется, что 30-летняя женщина находилась на территории воздушной гавани в состоянии алкогольного опьянения. Иностранка собиралась отправиться на родину. Злоумышленница оказала сопротивление правоохранителям во время задержания, а также не стала проходить медицинское освидетельствование.

Правонарушительница привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.3 и ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ. Ее поместили в Центр временного содержания иностранцев с последующим выдворением за пределы страны и запретом на въезд сроком до 5 лет.

