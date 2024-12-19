Подростковый дебош на Васильевском острове обернулся уголовным делом

В отдел увезли 33 человека, в том числе, из Ленобласти и Великого Новгорода.

Полиция Петербурга задержала группу подростков, устроивших дебош на Васильевском острове. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм), рассказали в ГУ МВД России по региону.

Напомним, накануне правоохранителям поступила информация о неподобающем поведении молодых людей. Подростки выбегали на Западный скоростной диаметр, вели себя агрессивно и кричали. Также они повредили остановку, нанесли на строения дискредитирующие надписи и залезли на крышу троллейбуса. В отдел увезли 33 человека, в том числе, из Ленобласти и Великого Новгорода. Все дебоширы направлялись до здания на улице Челюскина, чтобы залезть на крышу.

Спустя время поймали и 18-летнего жителя Приморского района. Несколько несовершеннолетних привлечены к административной ответственности по ст. 12.29 и 20.1 КоАП РФ. За пятерых "активистов" отвечали родители, в отношении них составлены протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ. Расследование дела продолжается.

Ранее на Piter.TV: пассажир самолета из Геленджика задержан в Пулково за курение.

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер