Пассажир самолета из Геленджика задержан в Пулково за курение

В Петербурге транспортные полицейские привлекли к административной ответственности пассажира рейса из Геленджика за курение на борту. Об этом сообщили в УТ МВД России по СЗФО 1 декабря.

В дежурную часть поступила информация о необходимости прибытия наряда на стоянку воздушного судна. Установлено, что 40-летний мужчина покурил электронную сигарету в туалетной кабине. В отношении него составлен протокол по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ.

Транспортная полиция напоминает, что запрет на курение на борту воздушного судна – необходимое требование для обеспечения безопасности полетов. В случае невыполнения установленных правил поведения в самолете авиакомпания может отказать пассажиру в дальнейшей перевозке и потребовать возмещения возможных убытков, причиненных перевозчику противоправными действиями. Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

Фото: Piter.TV