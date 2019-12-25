  1. Главная
Пассажир самолета из Геленджика задержан в Пулково за курение
Сегодня, 11:45
В отношении него составлен протокол по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ.

В Петербурге транспортные полицейские привлекли к административной ответственности пассажира рейса из Геленджика за курение на борту. Об этом сообщили в УТ МВД России по СЗФО 1 декабря. 

В дежурную часть поступила информация о необходимости прибытия наряда на стоянку воздушного судна. Установлено, что 40-летний мужчина покурил электронную сигарету в туалетной кабине. В отношении него составлен протокол по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ. 

Транспортная полиция напоминает, что запрет на курение на борту воздушного судна – необходимое требование для обеспечения безопасности полетов. В случае невыполнения установленных правил поведения в самолете авиакомпания может отказать пассажиру в дальнейшей перевозке и потребовать возмещения возможных убытков, причиненных перевозчику противоправными действиями. 

Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

Ранее мы рассказывали о том, что пассажир авиарейса из Таджикистана привлечен к ответственности в Пулково за курение в самолете. 

Фото: Piter.TV 

