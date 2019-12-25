Пассажир авиарейса из Таджикистана привлечен к ответственности в Пулково за курение в самолете

В отношении него составлен протокол по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ.

В Петербурге транспортная полиция привлекла молодого человека к административной ответственности за курение в самолете. Об этом рассказали в УТ МВД России по СЗФО.

В дежурную часть в аэропорту Пулково поступила информация о необходимости прибытия наряда полиции на стоянку воздушного судна. Было установлено, что 19-летний пассажир рейса из Худжанда закурил сигарету в туалетной кабине авиалайнера. В отношении него составлен протокол по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ.

Транспортная полиция напоминает, что запрет на курение на борту воздушного судна – необходимое требование для обеспечения безопасности полетов. Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

