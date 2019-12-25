  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пассажир авиарейса из Таджикистана привлечен к ответственности в Пулково за курение в самолете
Сегодня, 12:46
154
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Пассажир авиарейса из Таджикистана привлечен к ответственности в Пулково за курение в самолете

0 0

В отношении него составлен протокол по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ.

В Петербурге транспортная полиция привлекла молодого человека к административной ответственности за курение в самолете. Об этом рассказали в УТ МВД России по СЗФО. 

В дежурную часть в аэропорту Пулково поступила информация о необходимости прибытия наряда полиции на стоянку воздушного судна. Было установлено, что 19-летний пассажир рейса из Худжанда закурил сигарету в туалетной кабине авиалайнера. В отношении него составлен протокол по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ. 

Транспортная полиция напоминает, что запрет на курение на борту воздушного судна – необходимое требование для обеспечения безопасности полетов. 

Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

Ранее на Piter.TV: троих пассажиров задержали в Пулково за курение на борту самолетов. 

Фото: Piter.TV 

Теги: курение в самолете, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии