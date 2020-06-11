Троих пассажиров задержали в Пулково за курение на борту самолётов

Нарушители запрета на курение в самолётах привлечены к ответственности в Пулково.

За сутки в аэропорту Пулково были задержаны трое пассажиров за курение на борту самолётов. Среди нарушителей оказался 21-летний пассажир рейса Чебоксары — Санкт-Петербург, который курил электронную сигарету. Кроме того, два человека возрастом 46 и 37 лет закурили в туалетной кабине самолётов во время полётов по маршрутам Москва — Санкт-Петербург и Архангельск — Санкт-Петербург соответственно.

В отношении всех троих составлены административные протоколы по части 1 статьи 6.24 Кодекса об административных правонарушениях РФ "Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах". Все задержанные привлечены к административной ответственности.

Фото: Piter.TV