Дополнительные чартерные рейсы запускают из Петербурга на Шри-Ланку
Сегодня, 12:27
Полететь к океану теперь можно раз в 10 дней.

Авиакомпания Red Wings Airlines 10 ноября открыла чартерные рейсы по маршруту Петербург — Хамбантота. Полететь к океану теперь можно раз в 10 дней. Вылет из аэропорта Пулково – в 00:10, рассказали в воздушной гавани. 

Самый солнечный сезон наступает на юге Шри-Ланки как раз с ноября по апрель. Это время для серфинга и прогулок по пляжу. 

Ранее на Piter.TV: из Петербурга теперь можно улететь в Венесуэлу без пересадок. Первый рейс выполнила компания Conviasa на самолете Airbus A340-600. До этого прямые перелеты были доступны только из Москвы. 

Фото: Piter.TV 

