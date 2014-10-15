Из Петербурга впервые можно улететь прямо в Венесуэлу без пересадок

Прямое авиасообщение между Петербургом и Каракасом открылось впервые в истории.

В международном аэропорту Каракаса имени Симона Боливара состоялась церемония открытия прямого авиасообщения между Венесуэлой и Санкт-Петербургом. Об этом сообщила пресс-служба российского посольства в Венесуэле.

Первый рейс по новому маршруту выполнит авиакомпания Conviasa на самолете Airbus A340-600. Полеты будут осуществляться один раз в две недели.

Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров назвал новый маршрут "воздушным мостом, соединяющим сердца наших народов". По его словам, запуск прямых рейсов укрепит гуманитарные и культурные связи между странами.

В аэропорту Пулково уточнили, что это первый в истории прямой рейс между Северной столицей России и Каракасом. Ранее Conviasa выполняла регулярные перелеты в Венесуэлу только из Москвы.

Ранее самолет Ил-76 доставил гуманитарную помощь для населения Вьетнама.

Фото: Piter.TV