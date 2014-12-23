Российский самолет Ил-76 доставил гуманитарную помощь для населения Вьетнама. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Спецборт ведомства доставил в республику порядка 30 тонн гумпомощи. Спасатели передали пострадавшим от наводнения жителям продукты питания, палатки, лодки и комплекты постельных принадлежностей. Гуманитарная операция проводится в соответствии с указанием президента РФ Владимира Путина по поручению Правительства РФ.
Напомним, в конце сентября Вьетнам пострадал от тайфуна, вызвавшего наводнение. В результате последствий непогоды погибли более 50 человек.
Видео: МЧС России
