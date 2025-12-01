Толпа подростков устроила забег через ЗСД в Петербурге

Составлены административные материалы за вандализм, перебежки через ЗСД и мелкое хулиганство.

В Петербурге группа подростков из 30-40 человек устроила забег через Западный скоростной диаметр. Также местные жители и приезжие 12-18 лет отличились и другими проявлениями вандализма, рассказали накануне в tg-канале "Дорожный инспектор".

Часть злоумышленников прибыла из Пскова и Великого Новгорода. Сначала с юношами провели профилактическую беседу, однако после нанесения оскорбительных надписей в адрес полиции на остановке, забегов через ЗСД и захвата троллейбуса приняли решение о задержаниях. ЗСД временно перекрывали.

Составлены административные материалы за вандализм, перебежки через ЗСД и мелкое хулиганство.

