Сегодня, 8:52
Толпа подростков устроила забег через ЗСД в Петербурге

Составлены административные материалы за вандализм, перебежки через ЗСД и мелкое хулиганство.

В Петербурге группа подростков из 30-40 человек устроила забег через Западный скоростной диаметр. Также местные жители и приезжие 12-18 лет отличились и другими проявлениями вандализма, рассказали накануне в tg-канале "Дорожный инспектор". 

Часть злоумышленников прибыла из Пскова и Великого Новгорода. Сначала с юношами провели профилактическую беседу, однако после нанесения оскорбительных надписей в адрес полиции на остановке, забегов через ЗСД и захвата троллейбуса приняли решение о задержаниях. ЗСД временно перекрывали. 

Составлены административные материалы за вандализм, перебежки через ЗСД и мелкое хулиганство. 

Ранее на Piter.TV: задержан распыливший "перцовку" в женщину и ее детей на Коломяжском проспекте. 

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер 

Теги: зсд, хулиганство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

