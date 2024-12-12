"Горьковскую" полностью закроют на один день 22 марта

Метрополитен ввел ограничения в связи с капитальным ремонтом эскалатора.

В марте, 22 числа, станцию метро "Горьковская" закроют для входа и выхода на целый день. Также с 26 февраля по 24 апреля график работы станции претерпит изменения в связи с капитальным ремонтом одного из эскалаторов, – сообщают в пресс-службе петербургского метрополитена.

Так, с завтрашнего дня почти до конца апреля с 08:10 до 09:50 вход на станция будет закрыт. Вестибюль также будет ограничен с 17:00 до 19:00.

Режим работы вестибюля 22 марта будет корректироваться в согласии с фактическим пассажиропотоком. Жителей и гостей города попросила учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

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Фото: Piter.TV