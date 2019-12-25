В порту "Усть-Луга" Финский залив загрязнен гидравлическим маслом

Местный житель предположил, что масло поступает из самоподъемной платформы "Ваенга".

В Росприроднадзор по Северо-Западу обратился мужчина, заявивший, что Финский залив в порту "Усть-Луга" загрязнен гидравлическим маслом. Местный житель предположил, что оно поступает из самоподъемной платформы "Ваенга", сообщили в ведомстве 25 февраля.

Для уточнения информации управление направило запрос в адрес капитана морского порта. Согласно официальному ответу, "Ваенга" с 20 января находится на строительном объекте морского отгрузочного терминала "Ультрамар".

По сведениям, полученным портом от начальника плавсредства, проведена проверка гидравлической системы самоподъемной платформы "Ваенга", которая не выявила утечек гидравлической жидкости, система герметична. Также осмотрены энергетические установки. Утечек масла не обнаружено. Пресс-служба Росприроднадзора по Северо-Западу

Кроме того, помощник капитана порта осмотрел причал, у которого ранее была пришвартована платформа. При визуальном осмотре следов масляных пятен на льду также не нашли.

Ранее стало известно о возможном минировании танкера в порту "Усть-Луга".

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум" и носит иллюстративный характер)