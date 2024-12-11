Стало известно о возможном минировании танкера в порту Усть-Луга

Пока что на судне не обнаружили взрывных устройств, но кинологи продолжаю их поиск.

Следователи рассматривают версию о том, что поврежденный в Ленинградской области танкер Koala мог быть заминирован. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.

Танкер со 130 тысячами тонн мазута начал тонуть в порту Усть-Луга ночью 9 февраля. Как рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, произошел техногенный инцидент во время запуска двигателя, в результате которого повреждено машинное отделение. Экипаж в составе 24 человек эвакуирован, пострадавших нет. Следователи обнаружили три пробоины на корпусе танкера в районе машинного отделения. Водолазов подпустят к судну только после того, как следователи убедятся в отсутствии СВУ. Пока что на судне не обнаружили взрывных устройств, но кинологи продолжаю их поиск.

Сейчас танкер находится в морском порту в Усть-Луге. Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности морского движения").

Фото: Telegram/ Александр ДроZденко