Вход на "Горьковскую" ограничивали

С 18:40 станция работает в штатном режиме.

Вход на станцию метро "Горьковская" был ограничен 27 мая. Об этом рассказали в ГУП "Петербургский метрополитен".

В 18:22 вход на станцию "Горьковская" ограничен в связи с увеличением пассажиропотока. Пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен"

Горожан просили пользоваться станциями "Спортивная" и "Петроградская". С 18:40 "Горьковская" работает в штатном режиме.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге на "Юго-Западной" завершаются отделочные работы. Установлены эскалаторы и их балюстрады, на которых разместили светильники. В общей сложности использовали 64 тонны металлических ферм перекрытия над кассовым залом. Кроме того, размещена навигация для будущих пассажиров.

Фото: Piter.TV