  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Вход на "Горьковскую" ограничивали
Сегодня, 18:33
172
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Вход на "Горьковскую" ограничивали

0 0

С 18:40 станция работает в штатном режиме.

Вход на станцию метро "Горьковская" был ограничен 27 мая. Об этом рассказали в ГУП "Петербургский метрополитен". 

В 18:22 вход на станцию "Горьковская" ограничен в связи с увеличением пассажиропотока.

Пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен" 

Горожан просили пользоваться станциями "Спортивная" и "Петроградская". С 18:40 "Горьковская" работает в штатном режиме. 

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге на "Юго-Западной" завершаются отделочные работы. Установлены эскалаторы и их балюстрады, на которых разместили светильники. В общей сложности использовали 64 тонны металлических ферм перекрытия над кассовым залом. Кроме того, размещена навигация для будущих пассажиров. 

Фото: Piter.TV 

Теги: горьковская, метро
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии