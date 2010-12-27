В Петербурге на улице Савушкина установят светофор

Он обезопасит переход к станции "Черная речка".

В Приморском районе Петербурга приступили к строительству светофора на улице Савушкина, 3. На данный момент там находится нерегулируемый пешеходный переход. Об этом сообщил пресс-центр комитета по развитию транспортной инфраструктуры города.

Предполагается, что светофор сделает переход к станции метро "Черная речка" безопаснее.

Работы планируют завершить в третьем квартале 2019 года. Их выполняет СПб ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга".

Ранее Piter.TV сообщал о том, что автомобиль снес светофор на перекрестке улицы Тельмана и Дальневосточного проспекта.

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