Автомобиль снес светофор на перекрестке улицы Тельмана и Дальневосточного проспекта

Вечером 30 июня на пересечении улицы Тельмана и Дальневосточного проспекта произошло ДТП, сообщил корреспондент Piter.TV.
По предварительной информации, избегая столкновения Hyundai врезался в столб, а Volkswagen снес светофор. Еще один автомобиль-участник аварии остался на середине перекрестка.
На месте происшествия работают все оперативные службы.
В результате аварии погибших нет, количество пострадавших уточняется.
Ранее Piter.TV сообщал о ДТП с участием пяти автомобилей на Дальневосточном проспекте.
Видео: Piter.TV
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