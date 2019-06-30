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Автомобиль снес светофор на перекрестке улицы Тельмана и Дальневосточного проспекта

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В аварии пострадало еще две иномарки.

Вечером 30 июня на пересечении улицы Тельмана и Дальневосточного проспекта произошло ДТП, сообщил корреспондент Piter.TV.

По предварительной информации, избегая столкновения Hyundai врезался в столб, а Volkswagen снес светофор. Еще один автомобиль-участник аварии остался на середине перекрестка.

На месте происшествия работают все оперативные службы. 

В результате аварии погибших нет, количество пострадавших уточняется.

Ранее Piter.TV сообщал о ДТП с участием пяти автомобилей на Дальневосточном проспекте.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП,

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