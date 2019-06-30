Автомобиль снес светофор на перекрестке улицы Тельмана и Дальневосточного проспекта

В аварии пострадало еще две иномарки.

Вечером 30 июня на пересечении улицы Тельмана и Дальневосточного проспекта произошло ДТП, сообщил корреспондент Piter.TV.

По предварительной информации, избегая столкновения Hyundai врезался в столб, а Volkswagen снес светофор. Еще один автомобиль-участник аварии остался на середине перекрестка.

На месте происшествия работают все оперативные службы.

В результате аварии погибших нет, количество пострадавших уточняется.

Ранее Piter.TV сообщал о ДТП с участием пяти автомобилей на Дальневосточном проспекте.

Видео: Piter.TV