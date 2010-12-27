На Дальневосточном проспекте произошло ДТП из пяти автомобилей

"Паровоз" значительно мешает движению.

Днем 30 июня на Дальневосточном проспекте произошла необычная авария, сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

На проезжей части столкнулись сразу пять автомобилей. Судя по фотографиям с места происшествия, авария произошла из-за каршерингового автомобиля. По предварительной информации, пострадавших нет.

"Паровоз из пяти вагонов с локомотивом Каренда", – комментирует аварию один из свидетелей.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Кудрово произошла массовая авария.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"