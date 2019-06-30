Видео: в Кудрово произошла массовая авария

ДТП спровоцировали такси и грузовик.

Утром 30 июня в городе Кудрово на пересечении Европейского проспекта и Английской улицы произошла массовая авария, сообщил корреспондент Piter.TV.

По предварительной информации, легковушка влетела в грузовик и затем задела припаркованные автомобили. "Газель" от удара перевернулась, прижав еще одну машину, и из ее кузова высыпались продукты.

В результате происшествия пострадал один человек. Его госпитализировали с травмами средней тяжести.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Стрельне произошло смертельное ДТП.

Видео: Piter.TV