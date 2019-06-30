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EvaRaskol
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Видео: в Кудрово произошла массовая авария

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ДТП спровоцировали такси и грузовик.

Утром 30 июня в городе Кудрово на пересечении Европейского проспекта и Английской улицы произошла массовая авария, сообщил корреспондент Piter.TV. 

По предварительной информации, легковушка влетела в грузовик и затем задела припаркованные автомобили. "Газель" от удара перевернулась, прижав еще одну машину, и из ее кузова высыпались продукты.  

В результате происшествия пострадал один человек. Его госпитализировали с травмами средней тяжести.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Стрельне произошло смертельное ДТП.

Видео: Piter.TV

Теги: дтп, кудрово
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 13:03

3 человека в скорой,и травмы явно не средней,а высокой тяжести,надеюсь выживут.еще там же в 11 автобус и машина столкнулись.все от того ,что нет светофора

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