В Стрельне в смертельной аварии иномарку разорвало пополам

Водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в дерево.

Вчера вечером в Стрельне возле Константиновского дворца произошла страшная авария, сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

На регулируемом перекрестке Санкт-Петербургского шоссе и Красносельского шоссе водитель "Хонды" не справился с управлением и врезался в дерево. По предварительной информации, мужчина пытался избежать столкновения с другим автомобилем. На какой сигнал светофора двигалась машина – не установлено.

На видео видно, что в результате столкновения автомобиль разорвало пополам. Пользователи сети предполагают, что "Хонда" так сильно пострадала из-за "распила" – когда машину ввозят в Россию по запчастям, а потом уже сваривают.

В основном это сварка поверхностная и силовые элементы не свариваются, при аварии машину рвет по сварке, – пишут в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

В результате аварии водитель 1980-го года рождения скончался на месте происшествия. Его пассажиры – мужчина 1983 года рождения получил тяжелые травмы, а женщина 1985 года рождения – травмы средней степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка.

Также вчера произошло смертельное ДТП на трассе "Скандинавия".

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"