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На трассе "Скандинавия" в результате ДТП погибла пенсионерка
Сегодня, 12:40
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KaterinaKono13

На трассе "Скандинавия" в результате ДТП погибла пенсионерка

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Женщина 67 лет была пассажиркой "Пежо", за рулем которого находился ее муж. Также рядом с женщиной сидела ее 16-летняя внучка. Девочка сейчас доставлена в больницу с тяжелыми травмами. 

Сегодня утром, двадцать девятого июня, на трассе "Скандинавия" произошло ДТП, в результате которого погибла женщина. Женщина 67 лет была пассажиркой "Пежо", за рулем которого находился ее муж. Также рядом с женщиной сидела ее 16-летняя внучка. Девочка сейчас доставлена в больницу с тяжелыми травмами. 

За рулем "Пежо" сидел пенсионер, который не смог справиться с управлением. Он не удержал руль, в результате чего автомобиль врезался в фонарный столб. В машине находился не только 67-летний мужчина, но также его 16-летняя внучка и 67-летняя жена. 

Состояние девушки и пенсионера оценивается как крайне тяжелое. Пенсионерка скончалась от полученных травм на месте. 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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