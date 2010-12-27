На трассе "Скандинавия" в результате ДТП погибла пенсионерка

Женщина 67 лет была пассажиркой "Пежо", за рулем которого находился ее муж. Также рядом с женщиной сидела ее 16-летняя внучка. Девочка сейчас доставлена в больницу с тяжелыми травмами.

Сегодня утром, двадцать девятого июня, на трассе "Скандинавия" произошло ДТП, в результате которого погибла женщина. Женщина 67 лет была пассажиркой "Пежо", за рулем которого находился ее муж. Также рядом с женщиной сидела ее 16-летняя внучка. Девочка сейчас доставлена в больницу с тяжелыми травмами.

За рулем "Пежо" сидел пенсионер, который не смог справиться с управлением. Он не удержал руль, в результате чего автомобиль врезался в фонарный столб. В машине находился не только 67-летний мужчина, но также его 16-летняя внучка и 67-летняя жена.

Состояние девушки и пенсионера оценивается как крайне тяжелое. Пенсионерка скончалась от полученных травм на месте.