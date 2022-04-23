На "Лесной" петербуржцы подрались из-за эскалатора

В вечерний час пик накануне 44-летний горожанин шел по эскалатору, однако на его пути оказался 19-летний молодой человек.

Вечером 8 июля на станции петербургского метро "Лесная" два пассажира конфликтовали из-за места на эскалаторе. Об этом пишет "Фонтанка".

По предварительным данным, в вечерний час пик накануне 44-летний горожанин шел по эскалатору, однако на его пути оказался 19-летний молодой человек. Между ними началась словесная перепалка, которая переросла в драку.

Молодой петербуржец несколько раз ударил мужчину, за что был задержан сотрудниками полиции. Пострадавшего с телесными повреждениями госпитализировали в Мариинскую больницу.

Ранее мы рассказывали о том, что на станции "Московская" ногу трехлетнего мальчика зажало между ступенькой и стенкой эскалатора. Ему диагностировали множественные переломы стопы.

Фото: Piter.TV